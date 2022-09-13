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Какая погода ждет жителей Уфы в эти выходные

13 сентября 07:27
Фото: Екатерина Добринская / 1MI
Какие погодные условия ожидают уфимцев в этот уикенд сообщает сервис «Яндекс.погода»

Резкое похолодание, буквально шокировавшее, жителей башкирской столицы в начале этой осени постепенно сменяется «бабьим летом». Так, по данным сервиса «Яндекс.погода» в будни на этой неделе температура воздуха составит до +19 градусов Цельсия.

В грядущие выходные в Уфе потеплеет до +20 градусов. Так, в субботу в первой половине дня ожидается облачная погода с прояснениями. Максимальная температура воздуха составит в среднем +18 градусов.

Теплее будет в воскресенье. Синоптики сообщают об облачной погоде с прояснениями и температурой воздуха до +20 градусов Цельсия.

Отметим, что ранее в международном аэропорте «Уфа» из-за неблагоприятных погодных условий задержали несколько авиарейсов. Причиной, по которой задержали 11 рейсов, стал туман, окутавший этим утром башкирскую столицу.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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