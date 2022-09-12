mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Салихамиджич прокомментировал информацию об интересе «Баварии» к Кейну

12 сентября 17:06
Фото: pxhere.com
Функционер отметил, что в клубе укомплектована позиция форварда.

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал появившуюся информацию об интересе мюнхенского клуба к форварду «Тоттенхэма» Гарри Кейну. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на зарубежные СМИ.

Как сказал функционер, немецкая команда не контактировала с представителями английского футболиста. Салихамиджич считает, что позиция нападающего укомплектована в клубе.

Добавим, что действующее соглашение Гарри со «шпорами» рассчитано до лета 2024 годв. Рыночная стоимость игрока оценивается в 90 миллионов евро.

#Новости#Марина Колодкина#Спорт
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48