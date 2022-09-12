Проктолог из Уфы назвал семь симптомов геморроя

— Проктологические заболевания не всегда являются жизнеугрожающими и могут протекать длительно бессимптомно. Вы даже представить не можете насколько сильно может быть развито терпение у пациента, который не хочет идти к врачу и привыкает жить вот так, предупреждает врач.