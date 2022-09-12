Проктолог из Уфы назвал семь симптомов геморроя

Геморрой — это заболевание, связанное с патологическим увеличением геморроидальных узлов. Геморроидальные узлы — особые сосудистые образования, расположенные в нижней части прямой кишки, снаружи (в области у входа в анус) и внутри (выше границы анального канала).
Как сообщает уфимский проктолог Александр Коренько, причина развития заболевание в следующем:
— Прямая кишка обильно снабжается кровью, именно здесь находятся артерио-венозные сплетения — наружное и внутреннее геморроидальные. По разным причинам в области геморроидального сплетения — в анальном канале и нижней части прямой кишки — происходит застой крови. Стенки вен растягиваются, выпячиваются в отдельных местах, образуется геморроидальный узел. Александр Коренько.
Спровоцировать геморрой у человека могут: чрезмерная физическая нагрузка, натуживание при запоре, злоупотребление алкоголем, беременность, малоподвижный образ жизни.
Обнаружить геморрой можно по первым симптомам:
Проктолог Александр Коренько подчеркивается, что любой из выше перечисленных симптомов является причиной незамедлительно обратиться к врачу.
— Проктологические заболевания не всегда являются жизнеугрожающими и могут протекать длительно бессимптомно. Вы даже представить не можете насколько сильно может быть развито терпение у пациента, который не хочет идти к врачу и привыкает жить вот так, предупреждает врач.
Консервативная терапия зависит от степени проявления заболевания и не всегда может быть эффективна, рассказывает проктолог. Часто врачам приходится прибегать к манипуляциям. Сейчас есть возможность подобрать пациенту наиболее оптимальный курс лечения, прибегая к методам от малоинвазивных до хирургических.
Эффективность и отсутствие рецидивов геморроя зачастую зависят от особенностей организма, наследственности, образа жизни и питания, состояния иммунитета и тканей перианальной области, а также от соблюдения всех врачебных рекомендаций в период выздоровления.
Длительность и подход к лечению определяется индивидуально и зависят от нескольких факторов: возраста, стадии заболевания, наличия осложнений и индивидуальных особенностей организма в ответ на терапевтические меры.