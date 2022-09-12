Новая выплата: семьи с детьми в России смогут получать от 21850 рублей

Размер выплаты рассчитывался исходя их затрат на сбор детей в школу, высшие и средние учебные заведения, подсчитанных Росстатом. В комплект для мальчиков статистики включили две пары брюк, три рубашки, джемпер, две футболки, спортивный костюм, носки и гольфы, летние туфли, теплые ботинки и кроссовки. Для девочек — два платья и две юбки, три блузки, джемпер и две футболки, спортивный костюм, колготки, носки и гольфы, летние туфли, зимние ботинки и кроссовки. Также в наборе учтена стоимость пяти шариковых ручек и простых карандашей, четырех 12-листовых тетрадей, фломастеров, альбома, рюкзака и пяти учебников. Таким образом, посчитали в Росстате, в среднем семьи тратят на школьный набор 21850 рублей.