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Нашли решение: в Башкирии рудный карьер полностью засыплют отходами через 30 лет

12 сентября 07:30
Фото: Скриншот
Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в правительстве в понедельник, 12 сентября.

Речь идет об Учалинском карьере медно-колчеданового месторождения. Это позволит избежать развития окислительных процессов, которые развились в конце 2018 года в другом, печально известном, карьере в Сибае. Тогда из-за тления руды атмосфера оказалась загрязнена диоксидом серы, что привело к ухудшения самочувствия жителей этого города.

Учалинский карьер будет полностью засыпан отходами производства к 2052 году, после чего будет возможно рекультивировать территорию, сообщил Радий Хабиров. Работы на карьере ведет Учалинский ГОК — это же предприятие вело подземные работы по добыче руды в шахтах, проложенных на месторождении, где находится Сибайский карьер. Открытым способом полезные ископаемые там больше не добываются.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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