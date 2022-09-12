Нашли решение: в Башкирии рудный карьер полностью засыплют отходами через 30 лет

Речь идет об Учалинском карьере медно-колчеданового месторождения. Это позволит избежать развития окислительных процессов, которые развились в конце 2018 года в другом, печально известном, карьере в Сибае. Тогда из-за тления руды атмосфера оказалась загрязнена диоксидом серы, что привело к ухудшения самочувствия жителей этого города.
Учалинский карьер будет полностью засыпан отходами производства к 2052 году, после чего будет возможно рекультивировать территорию, сообщил Радий Хабиров. Работы на карьере ведет Учалинский ГОК — это же предприятие вело подземные работы по добыче руды в шахтах, проложенных на месторождении, где находится Сибайский карьер. Открытым способом полезные ископаемые там больше не добываются.