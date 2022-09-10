«Обвинял Хабирова во взятке»: что известно о владельце сгоревшего в Уфе ТЦ «Меркурий»

За пару месяцев до этого, в июне 2005 года было зарегистрировано ООО «Финанс Меркурий маркет групп» (ФММГ). В декабре 2005 года образовано предприятие «Колхозный рынок города Уфы» — но уже с другой формой собственности, в виде общества с ограниченной ответственностью. Тогда же и произошла приватизация муниципального имущества. Весь уставный капитал рынка — около 28,8 млн рублей — перешел к ФММГ. К февралю 2010 года уставный капитал ООО «Колхозный рынок Уфы» сократился до 100 тыс. рублей. К тому моменту он был распределен между Равилем Альбековым, получившим 99% акций общества, и Эльвирой Сулеймановой (судя по отчеству и дате рождения — дочерью Айрата Сулейманова) — ей достался 1%. На сегодня Сулейманов владеет 99,4% установного капитала ФММГ, оставшиеся 0,6% принадлежит Эльвире Сулеймановой.