«Обвинял Хабирова во взятке»: что известно о владельце сгоревшего в Уфе ТЦ «Меркурий»

«Торгово-гостиничный комплекс „Меркурий“ расположен на „красной линии“ в непосредственной близости от остановок общественного транспорта в северной части города Уфы по улице Кольцевая, в перспективном, развивающемся районе с численностью жителей более 400 тысяч человек», — говорится на сайте компании «Меркурий-инвест», в управлении которой находится комплекс.
Это наиболее крупный торговый центр, обслуживающий два северных района Уфы. Его торговые площади занимают 75,9 тыс. кв. м, где, в четырех павильонах, расположены разлекательные предприятий, магазины и бутики, выставочные залы, офисы, бары, кафе и рестораны. В среднем в сутки здесь обслуживают до 50 тыс. посетителей. Здесь же расположена гостиница с 84 номерами и вместимостью 150 гостей.Большая часть городских земель, на которых построен комплекс, — участок площадью более 2,1 га кадастровой стоимостью свыше 45,3 млн рублей — находится в частной собственности.
Кроме самого торгового комплекса, в управлении УК «Меркурий-инвест» находится ТК «Юлдаш» в Калининском районе Уфы, ТК «Караван» в Октябрьском районе, Центральный рынок в Белебее и ООО «Орбита». Вся эта империя находится под контролем бизнесмена, экс-депутата Госсобрания РБ Айрата Сулейманова.
Айрат Сулейманов родился 1 марта 1958 года в Кармаскалинском районе, окончил Свердловский институт народного хозяйства. По образованию — экономист. Колхозный рынок, впоследствии трансформировавшийся в ТГК «Меркурий» попал под контроль Сулейманова десять лет назад. Первоначально торговый объект принадлежал городу — был муниципальным унитарным предприятием. Айрат Сулейманов работал директором рынка с сентября 2002 по май 2005 года. А уже в августе 2005 года предприятие было ликвидировано.
За пару месяцев до этого, в июне 2005 года было зарегистрировано ООО «Финанс Меркурий маркет групп» (ФММГ). В декабре 2005 года образовано предприятие «Колхозный рынок города Уфы» — но уже с другой формой собственности, в виде общества с ограниченной ответственностью. Тогда же и произошла приватизация муниципального имущества. Весь уставный капитал рынка — около 28,8 млн рублей — перешел к ФММГ. К февралю 2010 года уставный капитал ООО «Колхозный рынок Уфы» сократился до 100 тыс. рублей. К тому моменту он был распределен между Равилем Альбековым, получившим 99% акций общества, и Эльвирой Сулеймановой (судя по отчеству и дате рождения — дочерью Айрата Сулейманова) — ей достался 1%. На сегодня Сулейманов владеет 99,4% установного капитала ФММГ, оставшиеся 0,6% принадлежит Эльвире Сулеймановой.
В июне 2010 года ООО «Колхозный рынок Уфы» прекратило свою деятельность. ФММГ по-прежнему работает, его выручка за 2021 год составила 381,2 млн рублей, а прибыль — 22,9 млн.
Айрат Сулейманов также связан с ООО «Меркурийтехсервис» — он руководил компанией с 2010 по 2017 год. Эта фирма занимается комплексным обслуживанием помещений. В прошлом году она получила почти 70 млн рублей выручки, чистая прибыль составила 36 млн. Еще одна компания — ООО «Меркурий» — почти полностью (напрямую и через ФММГ) принадлежит Айрату Сулеманову, и лишь ничтожная часть уставного капитала — 0,08% — выделена Эльвире Сулеймановой. Таким же образом между вероятными родственниками распределены акции ООО «Караван».
ООО «Орбита» владеет Айрат Сулейманов и подконтрольное ему ФММГ.
Зарегистрированные в Белебее ООО «Траст» и ООО «Траст плюс» находятся в единоличной собственности экс-депутата. В прошлом году эти два общества принесли владельцу 8,2 млн прибыли.
Управляющее всей этой огромной торговой империей УК «Меркурий-инвест» закончило прошлый год с выручкой под 115 млн рублей, прибыль составила 92 млн.
Об Айрате Сулейманове известно как о благотворителе. В 2004 году в деревне Алмалык в Кармаскалинском районе пожар уничтожил восемь жилых домов. Тогда бизнесмен вызвался предоставить землякам-погорельцам бытовую технику, стиральные порошки и др. Об этом журналистам «взволнованно» рассказывал глава Бузовьязовского сельсовета Марат Мударисович Сулейманов — судя по совпадению в ФИО, родной брат предпринимателя.
В паблике ТГК «Меркурий» опубликован пост о том, как весной ФММГ и лично Сулейманов помогли приобрести снаряжение и билеты для поездки поискового отряда Бузовьязовской школы на поисковые раскопки в Ленинградскую область.
В узких кругах Айрата Сулейманов известен как журналист и писатель — в 2020 году он опубликовал книгу «Из истории Бузовьязовского района: люди и судьбы».
В марте 2008 года Айрат Сулейманов был избран депутатом Госсобрания Башкирии от КПРФ. Уже после избрания, по данным ряда СМИ, он заявил, что Радий Хабиров (тогда — глава администрации президента Башкирии Муртазы Рахимова) требует с него 15 млн рублей за депутатский мандат.
22 июня Рахимов отстранил Хабирова от исполнения обязанностей на период проверки достоверности и полноты сведений, представленной им декларации о доходах и имуществе. А вскоре — уволил за грубые нарушения должностных обязанностей.
В 2019 году Сулейманов не смог выкупить по льготной цене 10 га земли под принадлежащем ему торговым центром «Юлдаш» на трассе Уфа—Шакша. Компания предпринимателя пыталась получить участок за четверть ее кадастровой стоимости. Мэрия в этом бизнесмену отказала, указав, что часть земель расположены в защитной зоне водоканала. Арбитраж посчитал, что права на льготную приватизацию у компании нет, так как арендатор застроил лишь 5% участка. К тому моменту республикой уже руководил Радий Хабиров, и некоторые СМИ поспешили связать отказ в приватизации с «местью» нового главы региона за события 2008 года.