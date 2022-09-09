В рамках ВЭФ-2022 заключили около 300 соглашений на 3 трлн рублей

На полях масштабного форума с международным участием подписали 296 соглашений на сумму 3 трлн 272 млрд рублей. Достигнуты договоренности о реализации крупных транспортных и инфраструктурных проектов и разработках сырьевых месторождений. Заключены соглашения в строительной и промышленной сферах, а также в сельскохозяйственной отрасли.