В Башкирии силовики задержали полицейских за получение взятки в 400 тысяч рублей

В Башкирии сотрудники полиции потребовали у уфимца взятку в размере 400 тысяч рублей за прекращение в отношении него оперативно розыскных-мероприятий, которые были направлены на проверку его причастности к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и привлечения его к уголовной ответственности.