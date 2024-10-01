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Posted 1 октября, 04:56

Published 1 октября, 04:56

Modified 1 октября, 07:45

Updated 1 октября, 07:45

Уфимский бизнесмен оплатит депортацию сотрудника

Нелегал вышел боком уфимскому бизнесмену

1 октября 2024, 04:56
Фото: mkset.ru

Уфимский бизнесмен оплатит депортацию сотрудника

Сюжет
Башкирия
Неожиданная проверка обернулась серьезными последствиями для уфимского предпринимателя, который решил сэкономить на миграционных вопросах, сообщает во вторник, 1 октября, прокуратура Башкирии.

В ходе проверки соблюдения миграционного законодательства, проведенной прокуратурой, выяснилось, что уфимец привлек к работе иностранца без необходимых разрешений.

Иностранный гражданин, который оказался в центре скандала, трудился без разрешения на работу или патента. За это нарушение он был привлечен к административной ответственности по статье 18.10 КоАП РФ. Но это еще не все — после этого его поместили в центр временного содержания и выдворили за пределы России.

Прокуратура решила, что расходы, понесенные государством в процессе выдворения иностранца (более ₽28 000), должны быть возмещены работодателем. Суд удовлетворил иск прокурора. Фактическое исполнение решения суда находится под контролем прокуратуры.

Мигранты не нужны Башкирии
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