Нелегал вышел боком уфимскому бизнесмену

Posted 1 октября, 04:56
Published 1 октября, 04:56
Modified 1 октября, 07:45
Updated 1 октября, 07:45
В ходе проверки соблюдения миграционного законодательства, проведенной прокуратурой, выяснилось, что уфимец привлек к работе иностранца без необходимых разрешений.
Иностранный гражданин, который оказался в центре скандала, трудился без разрешения на работу или патента. За это нарушение он был привлечен к административной ответственности по статье 18.10 КоАП РФ. Но это еще не все — после этого его поместили в центр временного содержания и выдворили за пределы России.
Прокуратура решила, что расходы, понесенные государством в процессе выдворения иностранца (более ₽28 000), должны быть возмещены работодателем. Суд удовлетворил иск прокурора. Фактическое исполнение решения суда находится под контролем прокуратуры.
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