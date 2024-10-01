Нелегал вышел боком уфимскому бизнесмену

Иностранный гражданин, который оказался в центре скандала, трудился без разрешения на работу или патента. За это нарушение он был привлечен к административной ответственности по статье 18.10 КоАП РФ. Но это еще не все — после этого его поместили в центр временного содержания и выдворили за пределы России.