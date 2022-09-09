mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии обнаружили загрязнённый нефтью участок земли

9 сентября 04:22
Фото: 1MI
Площадь загрязнения составила 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В Башкирии обнаружили участок земли площадью в 100 квадратных метров, который был загрязнён нефтесодержащей жидкостью. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, данным участком земли до 2011 года пользовалась нефтяная компания и после рекультивации он был возвращён муниципалитету.

Однако прокурорская проверка показала, что эта территория и та, что находится по соседству загрязнены.

Известно, что проведённый химический анализ показал, что в составе почвы высокий уровень загрязнения земель нефтепродуктами.

Так, в суд поступил иск от надзорного ведомства в целью признать незаконным бездействие как мэрии Октябрьского, так и министерства земельных и имущественных отношений РБ. Кроме того, прокуратура потребовала очистить и рекультивировать загрязнённый участок.

Ранее жители посёлка Максимовка сообщали о своих подозрения в том, что Максимовское озеро было отравлено. В частности, рыба в водоеме всплывает брюхом вверх, также присутствует сильный химический запах, а на поверхности воды замечены неизвестные разводы.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48