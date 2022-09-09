В Башкирии обнаружили загрязнённый нефтью участок земли

В Башкирии обнаружили участок земли площадью в 100 квадратных метров, который был загрязнён нефтесодержащей жидкостью. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, данным участком земли до 2011 года пользовалась нефтяная компания и после рекультивации он был возвращён муниципалитету.