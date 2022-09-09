В Башкирии обнаружили загрязнённый нефтью участок земли

В Башкирии обнаружили участок земли площадью в 100 квадратных метров, который был загрязнён нефтесодержащей жидкостью. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, данным участком земли до 2011 года пользовалась нефтяная компания и после рекультивации он был возвращён муниципалитету.
Однако прокурорская проверка показала, что эта территория и та, что находится по соседству загрязнены.
Известно, что проведённый химический анализ показал, что в составе почвы высокий уровень загрязнения земель нефтепродуктами.
Так, в суд поступил иск от надзорного ведомства в целью признать незаконным бездействие как мэрии Октябрьского, так и министерства земельных и имущественных отношений РБ. Кроме того, прокуратура потребовала очистить и рекультивировать загрязнённый участок.
Ранее жители посёлка Максимовка сообщали о своих подозрения в том, что Максимовское озеро было отравлено. В частности, рыба в водоеме всплывает брюхом вверх, также присутствует сильный химический запах, а на поверхности воды замечены неизвестные разводы.