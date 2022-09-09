В Башкирии на торги выставят холдинг, владеющий «Авдоном» и «Турбаслинским бройлером»

В Башкирии Агропромышленный холдинг «Русское зерно», куда входят такие бренды, как «Авдон» и «Турбаслинский бройлер» выставлен на продажу. Об этом сообщает пресс-служба банка «Траст».
Сообщается, что сумма сделки составит порядка 6,3 миллиарда рублей, однако отмечается, что финальная сумма станет известна по завершении торгов, которые пройдут осенью на площадке Российского аукционного дома.
Известно, что направления деятельности холдинга включают в себя птицеводство, растениеводство, производство товарного яйца и комбикорма. Так, в год на предприятиях холдинга, куда входят птицефабрики «Туймазинская», «Ашкадарская» и «Турбаслинские бройлеры», производит до 65 тысяч тонн мяса птицы, а также 750 миллионов яиц и 240 тысяч тонн комбикорма.
Отмечается также, что продукция холдинга представлена в десяти регионах РФ, а также экспортируется в зарубежные страны.
Ранее Mkset рассказывал, стоит ли жителям республики ожидать повышения цен на яйца на фоне заявлений ряда птицефабрик о том, что в скором времени цены на их продукцию могут значительно вырасти. Ситуацию прокомментировал представитель бренда «Авдон».