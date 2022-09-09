Шесть министров Башкирии могут уйти на повышение в Москву

Шесть министров Башкирии были включены в федеральный резерв управленческих кадров высшего уровня. Так, согласно информации на портале Госслужба, в списке значатся министры:
Помимо министров в резерв вошли и их первые замы: Наталья Лапшина (Министерство культуры РБ), Ильдар Мавлетбердин (Министерство образования РБ), Юрий Мельников (Министерство семьи и труда РБ), Айрат Фахретдинов (Министерство экономического развития и инвестиционной политики РБ).
Ранее мы сообщали, что новым вице-премьером Башкирии по научно-технологическому развитию назначен министр промышленности Александр Шельдяев. Подчеркнем, что с новым назначением Шельдяев сохраняет свой министерский портфель.