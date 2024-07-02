Судимый Борис Малядский работает юристом, откуда диплом?

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Как правило, во время кризиса люди более склонны верить людям, которые обещают простые способы хорошо заработать или даже разбогатеть. И если имя Сергея Мавроди, от деятельности которой пострадали миллионы человек, то о нашем земляке — Борисе Малядском из Уфы — слышали гораздо меньше, хотя послужной список у него тоже внушительный.
СМИ в свое время подробно писали о махинациях Бориса Малядского в Уфе в 90-е. В частности, «Комсомольская правда» приводит данные, что Борис Малядский, будучи президентом Башкирской специализированной товарно-сырьевой биржи, «кинул» своих вкладчиков, похитив в общей сложности 74 млн рублей. По данным «КоммерсантЪ», на момент исчезновения за Малядским как за руководителем биржи числилось в подотчете около $150 тыс. и 500 млн руб. Бирже был выставлен счет в 7,282 млрд руб. и возбуждено уголовное дело по факту сокрытия доходов от налогообложения. В том же материале Ъ уточняет, что в 1998 году Орджоникидзевский районный суд Уфы приговорил Малядского к 4 годам лишения свободы. Добавим, что в ноябре 2002 года по инициативе МВД Башкирии Борис Малядский был объявлен в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве через интернет. По информации правоохранительных органов, бизнесмен размещал в сети объявления о торговле нефтепродуктами, получал деньги на счет указанных фирм, своих обязательств перед клиентами не выполнял. В октябре 2004 года Главное следственное управление ГУВД Москвы предъявило обвинение в мошенничестве.
Последнее сообщение в СМИ о Борисе Малядском датируется 2015 годом: согласно заметке, после столь богатой уголовной жизни Малядский решил-таки остепениться, счастливо женился и устроился работать индивидуальным предпринимателем в области права. Казалось бы, это конец истории уфимского Мавроди, но — едва ли.
Здесь стоит напомнить, что с 1 октября 2019 года изменились требования к представителям сторон в гражданском и арбитражном процессе: ранее требования к образованию представителя содержались только в КАС РФ, с указанной даты они также предусмотрены соответствующими нормами ГПК РФ и АПК РФ — как следует из обзора судебной практики Верховного Суда РФ № 4 (2019), утвержденного Президиумом ВС РФ 25 декабря 2019 г.
В частности, теперь, согласно ч. 1 ст. 49 Гражданского процессуального кодекса, ч. 2 ст. 49 ГПК РФ, ч. 3 ст. 59 Арбитражного процессуального кодекса, ч. 6 ст. 59 АПК РФ, ч. 1 ст. 55 кодекса административного судопроизводства РФ, представителями в суде могут быть дееспособные лица, имеющие высшее юридическое образование или ученую степень по юридической специальности (за исключением дел, рассматриваемых мировыми судьями и районными судами в порядке, предусмотренном ГПК РФ). Представители должны представить суду документы о своем образовании или об ученой степени по юридической специальности, а также документы, удостоверяющие их статус и полномочия. Исключение — лица, указанные в ч. 4 ст. 49 ГПК РФ, ч. 3 ст. 59 АПК РФ.
Представитель может подтвердить наличие у него высшего юридического образования дипломом бакалавра, специалиста, магистра, кандидата наук или доктора наук, также подойдет диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры) по юридической специальности. Но нюанс в том, что Борис Малядский для участия в судах представляет в качестве подтверждения квалификации диплом, выданный в 1986 году по специальности «Правоведение» и присваивающий ему квалификацию юриста. В распоряжении редакции Mkset оказались данные о том, что этот диплом является, возможно, подделкой:
— На основании официального ответа архива Львовского национального университета им. Ивана Франко следует, что Малядский Борис Маркович в 1986 г. не закончил обучение по специальности «Правоведение» и не получил диплом НВ №891085 Львовского ордена Ленина государственном университете им. Ивана Франко, — отмечено ответе от первого проректора вуза Андрея Гукалюка (документы надлежащим образом заверены — прим. ред.).
Несмотря на это, открытые данные частично показывают его участие в судах Башкирии в качестве юриста — вплоть до настоящего времени. Так, в одном из судебных документов указано, что Борис Малядский выступает на стороне ответчика по доверенности, выданной в 2021 году. Тем интереснее, что никто не обращает на это должного внимания и продолжает воспринимать Бориса Малядского как настоящего юриста — совсем, как раньше, когда его принимали за настоящего бизнесмена.