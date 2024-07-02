Судимый Борис Малядский работает юристом, откуда диплом?

СМИ в свое время подробно писали о махинациях Бориса Малядского в Уфе в 90-е. В частности, «Комсомольская правда» приводит данные, что Борис Малядский, будучи президентом Башкирской специализированной товарно-сырьевой биржи, «кинул» своих вкладчиков, похитив в общей сложности 74 млн рублей. По данным «КоммерсантЪ», на момент исчезновения за Малядским как за руководителем биржи числилось в подотчете около $150 тыс. и 500 млн руб. Бирже был выставлен счет в 7,282 млрд руб. и возбуждено уголовное дело по факту сокрытия доходов от налогообложения. В том же материале Ъ уточняет, что в 1998 году Орджоникидзевский районный суд Уфы приговорил Малядского к 4 годам лишения свободы. Добавим, что в ноябре 2002 года по инициативе МВД Башкирии Борис Малядский был объявлен в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве через интернет. По информации правоохранительных органов, бизнесмен размещал в сети объявления о торговле нефтепродуктами, получал деньги на счет указанных фирм, своих обязательств перед клиентами не выполнял. В октябре 2004 года Главное следственное управление ГУВД Москвы предъявило обвинение в мошенничестве.