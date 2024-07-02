«Работяге-газовику оторвало руку!»: очевидцы взрыва газа в Стерлитамаке

Около 11:00 во вторник, 2 июля, в доме на Артёма, 150 в городе Стерлитамак в Башкирии в квартире на втором этаже по данным МЧС произошел «хлопок газовоздушной смеси». По последним данным администрации Стерлитамака, в результате ЧП погиб один человек, еще семеро, в том числе — двое детей, пострадали. Сейчас к дому стянуты специалисты экстренных служб. За ликвидацией последствий наблюдает немало зевак. Некоторые из них оказались свидетелями момента ЧП и делятся своей информацией в социальных сетях.