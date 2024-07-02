«Работяге-газовику оторвало руку!»: очевидцы взрыва газа в Стерлитамаке

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Около 11:00 во вторник, 2 июля, в доме на Артёма, 150 в городе Стерлитамак в Башкирии в квартире на втором этаже по данным МЧС произошел «хлопок газовоздушной смеси». По последним данным администрации Стерлитамака, в результате ЧП погиб один человек, еще семеро, в том числе — двое детей, пострадали. Сейчас к дому стянуты специалисты экстренных служб. За ликвидацией последствий наблюдает немало зевак. Некоторые из них оказались свидетелями момента ЧП и делятся своей информацией в социальных сетях.
— Там прям ударная волна была, я сидела на балконе, меня оглушило на пару секунд
— Взрыв мощнецкий был. Окна повыбивало. Говорят, четыре квартиры снесло. Кругом мусор и осколки
— Взрыв газа! Работяге-газовику оторвало руку!
— Вроде, руку не оторвало
— Одного газовика перевязывали. Один-два пальца оторвало. Руки были в крови, неестественно загнуты, но целые
— Короче, там девочка с бабушкой или мамой ещё прям в ночнушках стояли, рассказывали: «Вот, только проснулись, а там взрыв, ну, мы кошку схватили и побежали»
По данным прокуратуры Башкирии, среди пострадавших — двое сотрудников аварийно-спасательной службы, которые до взрыва прибыли на ликвидацию утечки газа. Момент взрыва попал на запись «Умного домофона». Перед дверью в подъезд стояла женщина с коляской. Девушку вместе с железной дверью отбросило взрывной волной.
— Коляску откинуло взрывной волной, надеюсь, жив. А вот девочке только на чудо надеяться…
— У маленького ребенка есть шансы на выживание, а вот у девочки…
— Она жива, и мать тоже жива
— Говорят, на всю улицу газом воняет
— Ребенка забрали с мамой. По крайней мере, девушка с ребенком на руках сказала, что кто-то гулял с ребенком и на входе волной их выкинуло. В общем, на вид ребенок был норм, их пригласили в карету скорой помощи. Это уже спустя полчаса после взрыва.
Видео и скриншоты: t.me/videodozor