«Рот свой закрыла и позвала врача»: мать устроила скандал в детской поликлинике

Это привело девушку в бешенство. Мать пациента оскорбляла регистратора и угрожала ей.
Частично сцену сняли на видео очевидцы. Девушка стояла спиной к снимающему и не видела, что происходящее фиксируется.
«Еще раз этот телефон тронешь… приедут ты отсюда не уедешь. если моего ребенка сейчас не примут… ты не знаешь, чьего ребенка я сюда привезла, кто наш папа. Рот свой закрыла и позвала врача», — кричала девушка, при этом печатных слов в ее речи было примерно столько же, сколько нецензурных.
Регистратор же не теряла спокойствие и просила скандалистку покинуть помещение.
Чем закончился конфликт и чьего именно ребенка привезла на прием агрессивная мать, неизвестно. Mkset запросил комментарий в республиканском Минздраве.