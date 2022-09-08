«Рот свой закрыла и позвала врача»: мать устроила скандал в детской поликлинике

«Еще раз этот телефон тронешь… приедут ты отсюда не уедешь. если моего ребенка сейчас не примут… ты не знаешь, чьего ребенка я сюда привезла, кто наш папа. Рот свой закрыла и позвала врача», — кричала девушка, при этом печатных слов в ее речи было примерно столько же, сколько нецензурных.