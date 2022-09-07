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Жители Башкирии на этой неделе станут свидетелями двух космических явлений

7 сентября 14:45
Фото: 1MI
Космическое явление можно будет увидеть в небе в ночь с 8 на 9 сентября, а также с 11 на 12 сентября, сообщает уфимский планетарий.

Жители Башкирии станут свидетелями двух космических явлений. Так, первое космическое явление ожидается с 8 на 9 сентября. Как сообщает уфимский планетарий, Луна пройдет рядом с Сатурном, который взойдет в 19:09 по местному времени. Шестая по счету планета расположится выше и правее Луны и будет выглядеть ярче всех звезд.

Далее, в ночь на 12 сентября жители региона смогут увидеть сближение уже Луны и Юпитера. По информации планетария, Юпитер взойдет 11 сентября на востоке в 20:00, его можно будет заметить сразу над Луной, она появится в небе в 20:20.

Уже в полночь Луна и Юпитер поднимутся над горизонтом и будут видны на юго-востоке. Наблюдать за явление можно будет до того, как Юпитер исчезнет на восходе Солнца.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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