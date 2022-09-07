Жители Башкирии на этой неделе станут свидетелями двух космических явлений

Жители Башкирии станут свидетелями двух космических явлений. Так, первое космическое явление ожидается с 8 на 9 сентября. Как сообщает уфимский планетарий, Луна пройдет рядом с Сатурном, который взойдет в 19:09 по местному времени. Шестая по счету планета расположится выше и правее Луны и будет выглядеть ярче всех звезд.