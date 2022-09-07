«Десять негритят»: В Башкирском оперном театре массово увольняют артистов оркестра

В 2020 году договоры перезаключили на новый срок. Тогда, в «ковидное лето», артисты были вынуждены подписать бумаги — театры не работали, и было непонятно, что будет дальше. Контракты двухлетние — летом этого года подошел новый срок. В это время несколько артисты создали свой профсоюз для решения текущих проблем. К тому моменту у многих артистов в контрактах не осталось ничего от былых плюсов. Кроме того, из пунктов документа вылезли жирные «минусы». Так, в контракты внесли категории, указанные в штатном расписании. Но должности не прописали и с должностными инструкциями не ознакомили. То есть труд наиболее квалифицированных артистов, которые «ведут» свои группы, совмещают игру на двух инструментах и несут повышенную нагрузку, оплачивается не всегда в полном объеме, как должно быть. Дело здесь не только в оплате — для театрального оркестра субординация имеет очень большое значение. Если ее нет — музыканты не смогут играть слаженно.