В Гаграх врачи борются за жизнь уфимца, который практически утонул в Черном море

Бархатный сезон на Черном море едва не закончился трагедией для отдыхающего из Уфы. Мужчина едва не утонул, к счастью к нему на помощь пришли спасатели, которым удалось вовремя извлечь из воды тонущего и передать медикам, которые транспортировали его в Гагрскую районную больницу, где и сейчас он пребывает в состоянии средней тяжести.