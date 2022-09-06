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В Гаграх врачи борются за жизнь уфимца, который практически утонул в Черном море

6 сентября 07:26
Фото: 1MI
Мужчине из Уфы повезло больше чем отдыхающим из Москвы и из Тюмени, они утонули в Черном море 5 сентября, сообщили в МЧС Абхазии.

Бархатный сезон на Черном море едва не закончился трагедией для отдыхающего из Уфы. Мужчина едва не утонул, к счастью к нему на помощь пришли спасатели, которым удалось вовремя извлечь из воды тонущего и передать медикам, которые транспортировали его в Гагрскую районную больницу, где и сейчас он пребывает в состоянии средней тяжести.

Однако в тот же день 5 сентября к двум другим отдыхающим на помощь спасатели прийти не успели — житель Москвы и житель Тюменской области утонули в акватории города Гагры.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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