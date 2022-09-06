«Норникель» выделит 50 млн рублей на сохранение сокола

Еще один таймырский медведь был спасен в июле 2022 года. Тогда в беду попала белая медведица, у которой в пасти застряла жестяная банка. Истощенное животное пришло в Диксон просить помощи. Компания «Норильский никель» профинансировала перелет ветеринаров. Специалисты спасли медведя, извлекли банку, обработали раны, оставили запасы рыбы на первое время после пробуждения от снотворных препаратов.