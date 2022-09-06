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«Норникель» выделит 50 млн рублей на сохранение сокола

6 сентября 16:25
Фото: piqsels.com
В течение последних 20 лет численность крупного сокола ‑ кречета - уменьшилась втрое. «Норникель» готов выделить 50 млн рублей на спасение данного вида птиц. Соответствующее соглашение компания подписала с Минприроды на Восточном экономическом форуме.

По информации aif.ru, главным фактором, послужившим уменьшению популяции пернатых, является браконьерство. Экологи подсчитали сегодняшнее количество кречетов ‑ оно достигает 3,5-5 тыс. гнездовых пар.

По словам вице-президента компании «Норникель» Андрея Грачёва, компания не могла обойти вниманием эту серьезную проблему ‑ сохранение популяции кречета. Наиболее крупная птица из семейства соколиных больше всего пострадала от действий человека.

По мнению замминистра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Тетенькина, соглашение подтверждает концептуальный подход компании и Минприроды к вопросу сохранения редких птиц.

В перспективе будут организованы исследовательские зоны на Ямале и Камчатке – в регионах, где гнездятся крупные колонии этих пернатых.

Представитель компании рассказал и о других проектах «Норникеля», связанных с сохранением биоразнообразия северных территорий страны. Так, компания принимала участие в проектах по сохранению обитателя Таймыра – гуся-пискульки. Помимо этого, реализовывались инициативы по спасению белых медведей.

Недавно на Таймыре была обнаружена раненая белая медведица. Животное было перевезено в Норильск, затем в Москву. Оперативно приехать сотрудникам зоопарка и транспортировать животное помог также «Норникель».

Еще один таймырский медведь был спасен в июле 2022 года. Тогда в беду попала белая медведица, у которой в пасти застряла жестяная банка. Истощенное животное пришло в Диксон просить помощи. Компания «Норильский никель» профинансировала перелет ветеринаров. Специалисты спасли медведя, извлекли банку, обработали раны, оставили запасы рыбы на первое время после пробуждения от снотворных препаратов.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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