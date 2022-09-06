На ВЭФ в гостиной “Интерроса” презентовали проект парка “Три вулкана”

Как рассказал директор департамента проектов в сфере девелопмента и туризма компании “Интеррос” Александр Сафонов, возведение парка не просто стройка, а целый комплекс мероприятий, который при правильном подходе сможет поднять уровень экономики края на новый уровень, а следовательно, улучшить жизнь людей в регионе. В качестве примера Сафонов привел успешный опыт курорта “Роза Хутор”, в строительстве которого компания “Интеррос” принимала непосредственное активное участие. После сдачи объекта зимний туризм стал визитной карточкой города Сочи.