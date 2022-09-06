КРДВ построит на сахалинском Итурупе отель на 120 номеров

По мнению Николая Запрягаева, туристическая отрасль для регионов Дальнего Востока — в приоритете. Так как можно говорить о большом мультипликативном экономическом эффекте. Сейчас инвестируют в туристическую отрасль на Дальнем Востоке 224 резидента ТОР и СПВ. В их планах — вложить вместе в такие проекты свыше 89 миллиардов рублей. При этом каждый инвестор должен ощутить поддержку, чтобы все большее количество туристов смогло побывать в этом удивительном регионе.