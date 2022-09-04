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«Не доехали до соседней деревни»: в Башкирии в ДТП погиб 22-летний парень

4 сентября 06:33
Фото: ГИБДД по РБ
Смертельное ДТП произошло в ночь на 4 сентября в Бижбулякском районе, сообщает пресс-служба ГИБДД РБ.

Сегодня, в четвёртом часу ночи в Бижбулякском районе Башкирии зарегистрировано ДТП с одним погибшим и тремя пострадавшими.

По информации пресс-службы ГИБДД по Башкирии, 22-летний водитель Chevrolet Klan на гравийной дороге совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Водитель и пассажиры пристегнуты не были.

На место прибыли медики и госпитализировали всех постращавших, к сожалению, 22-летний пассажир иномарки скончался в больнице. Состояние водителя оценивается как крайне тяжелое.

Известно, что молодые парни направлялись в соседнюю деревню. Кроме того, автомобиль был приобретён неделю назад.

#Новости#Элина Сайфранова#Происшествия
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