В Ярославле депутаты КПРФ просят Мишустина предотвратить транспортную катастрофу

«За последние три года после так называемых транспортных реформ вместо нового комфортабельного транспорта для местных перевозчиков, в том числе доступного для людей с ограниченными возможностями здоровья, мы получили иногородних перевозчиков с разрушающимися пазиками, которые еженедельно ломаются или попадают в аварии», - добавил он.