mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе дедушка целую неделю жил на улице после того, как его выгнали из квартиры

2 сентября 09:52
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Престарелый мужчина целую неделю был вынужден жить на улице и спать на скамейке в общественном парке, сообщают пользователи соцсетей

В Уфе 75-летний мужчина в течение целой недели жил на улице. Об этом в соцсетях рассказала уфимка Альбина Мавлеева.

Сообщается, что престарелый мужчина по имени Фарит несколько дней жил и спал на скамейке в сквере на пересечении Цюрупы и Октябрьской революции. Едой дедушку время от времени снабжали неравнодушные прохожие, а сотрудники библиотеки неподалёку приносили ему воду.

О дедушке, которого выгнали из квартиры, местная жительница рассказала в соцсетях
Фото: Альбина Мавлиева/ VK.com

Публикацию в соцсетях заметила член Общественной палаты Диана Фарахова, обратившаяся в Республиканский центр социального обслуживания населения. Как рассказал сам Фарит, его выгнали из квартиры. На вопрос о том, планирует ли он разбираться в ситуации и восстанавливать справедливость, мужчина ответил отрицательно. В настоящий момент дедушку направили в военный госпиталь на улице Тукаева.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48