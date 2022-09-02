В Уфе дедушка целую неделю жил на улице после того, как его выгнали из квартиры

В Уфе 75-летний мужчина в течение целой недели жил на улице. Об этом в соцсетях рассказала уфимка Альбина Мавлеева.
Сообщается, что престарелый мужчина по имени Фарит несколько дней жил и спал на скамейке в сквере на пересечении Цюрупы и Октябрьской революции. Едой дедушку время от времени снабжали неравнодушные прохожие, а сотрудники библиотеки неподалёку приносили ему воду.
Публикацию в соцсетях заметила член Общественной палаты Диана Фарахова, обратившаяся в Республиканский центр социального обслуживания населения. Как рассказал сам Фарит, его выгнали из квартиры. На вопрос о том, планирует ли он разбираться в ситуации и восстанавливать справедливость, мужчина ответил отрицательно. В настоящий момент дедушку направили в военный госпиталь на улице Тукаева.