В Гибралтаре сообщили об утечке мазута с полузатонувшего корабля

Сейчас капитан сухогруза OS 35 арестован. Ему могут предъявить обвинение в том, что он ослушался приказ руководства порта и продолжил движение в Нидерланды после столкновения с танкером для перевозки СПГ. В конечном итоге из-за повреждений судно село на мель.