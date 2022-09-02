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В Гибралтаре сообщили об утечке мазута с полузатонувшего корабля

2 сентября 10:35
Фото: pixabay.com
В гибралтарском порту сообщили об утечки мазута с полузатонувшего корабля OS 35 у восточного побережья.

По словам представителей местных властей, утечку мазута можно назвать серьезной, однако консистенция этого топлива с низким содержанием серы легче и его проще собирать, передает iz.ru.

Отмечается, что по словам людей, знакомых с деталями инцидента, площадь пятна мазута большая, но она не проникает в глубину водоема. Кроме того, большая часть мазута уже собрана.

Ранее сообщалось, что с полузатонувшего корабля разлилось смазочное масло, утечка которого грозит более серьезными последствиями для экологии.

Сейчас капитан сухогруза OS 35 арестован. Ему могут предъявить обвинение в том, что он ослушался приказ руководства порта и продолжил движение в Нидерланды после столкновения с танкером для перевозки СПГ. В конечном итоге из-за повреждений судно село на мель.

#Новости#Юлия Кононенко#Происшествия
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