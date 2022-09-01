Жителей Уфы обяжут доплатить за коммунальные услуги, оказанные три года назад

Отмечается, что доначисления затронут не всех, а только жителей тех домов, квитанции для которых печатает МУП ЕРКЦ, а также домов, где наряду с этим установлены ОДПУ. Квитанции от МУП УИС, в свою очередь, изначально содержали в себе корректные данные.