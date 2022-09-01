mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Житель Башкирии поджигает поля в пожароопасный сезон

1 сентября 09:53
Фото: pxhere.com
В Дуванском районе Башкирии в конце августа местный фермер начал поджигать собственные поля с зерновыми во время пожароопасного сезона.

По словам очевидцев, некий Андрей З. специально поджигает свой урожай, чтобы, по словам самого фермера, его не украли. Однако, предпринимателя не волнует, что огонь может перекинуться на соседние поля и постройки, передает «КП-Уфа».

Отмечается, что с 25 августа в Башкирии действует особый пожароопасный режим — в этот период запрещается разведение костров в полях и лесах.

В полиции нашли в действиях мужчины признаки уголовного преступления — покушение на умышленное уничтожение чужого имущества. Также виновному может грозить штраф за нарушение противопожарного режима.

#Новости#Юлия Кононенко#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48