Житель Башкирии поджигает поля в пожароопасный сезон

По словам очевидцев, некий Андрей З. специально поджигает свой урожай, чтобы, по словам самого фермера, его не украли. Однако, предпринимателя не волнует, что огонь может перекинуться на соседние поля и постройки, передает «КП-Уфа».
Отмечается, что с 25 августа в Башкирии действует особый пожароопасный режим — в этот период запрещается разведение костров в полях и лесах.
В полиции нашли в действиях мужчины признаки уголовного преступления — покушение на умышленное уничтожение чужого имущества. Также виновному может грозить штраф за нарушение противопожарного режима.