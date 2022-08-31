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В сети появились архивные фото и видеозапись поездки Горбачева в Башкирию

31 августа 09:12
Фото: скриншот/ Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД - YouTube
Ушедший из жизни минувшей ночью генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев успел несколько раз побывать в республике

Минувшей ночью на 92-м году жизни скончался последний генсек СССР Михаил Горбачёв. На этом посту Горбачев успел несколько раз посетить республику.

Mkset публикует подборку фотографий и видеозаписей с Михаилом Горбачёвым во время его визитов в Башкирию. Примечательно, что жена политика Раиса Горбачева являлась выпускницей одной из средних школ Стерлитамака, которую окончила с золотой медалью в 1949 году.

Фото: История Уфы и Башкортостана | Старые фотографии/ VK.com

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольном Ставропольского края России. Окончил юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова в 1955, в 1967 году окончил заочное отделение Ставропольского сельскохозяйственного института (ныне Ставропольский государственный аграрный университет). Вступил в КПСС в 1952 году, с 1971 года был членом ЦК. Являлся последним генеральным секретарем ЦК КПСС, будучи избранным на должность в 1985 году после смерти Константина Черненко.

Михаил Горбачев также являлся первым и последним президент Советского Союза — избран в марте 1990 года, сложил с себя полномочия 25 декабря 1991 года. Лауреат Нобелевской премии.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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