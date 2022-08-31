С самолетом из Санкт-Петербурга случилось ЧП в аэропорту Уфы

Сообщается, что дефект выявил специалист НО ВС в ходе послеполётного досмотра, когда самолёт зарулил на МС. В настоящий момент не установлено, на каком этапе произошло разрушение. Отмечается, что Произведены фотоснимки, составлен акт осмотра ВС, произведен комиссионный осмотр аэродромных покрытий, РД, ИВПП-2, посторонних предметов не обнаружено.