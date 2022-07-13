На закрылке летевшего в Уфу самолета при странных обстоятельствах нашли мертвую птицу

На закрылке летевшего в Уфу самолета при странных обстоятельствах нашли мертвую птицу
На закрылке летевшего в Уфу самолета при странных обстоятельствах нашли мертвую птицу
Вчера, 15:20ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Повреждений у самолета Москва — Уфа обнаружено не было, также не был установлен и этап столкновения судна с птицей, сообщает телеграм-канала «Авиаинцидент».

На закрылке самолета, летевшего из Москвы в Уфу была найдена тушка птицы. Как уточняет телеграм-канал «Авиаинцидент», произошло это утром 11 июля.

Так, повреждений у самолета найдено не было, также не был установлен этап столкновения птицы с судном. Кроме того, при осмотре взлетно-посадочной полосы и маршрута руления посторонние предметы найдены не были, а дежурная смена отдела орнитологического обеспечения полетов АО «МАШ» заявила, что пролета птиц вблизи самолета не наблюдалось.

Известно, что из-за обнаружения птицы самолет был вынужден вернуться с точки запуска двигателей после выпуска механизации. После тушка птицы была удалена, а воздушное судно допущено до полета без ограничения.

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