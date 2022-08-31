Какая погода будет завтра в Уфе

В Уфе и на территории республики сохранится тёплая погода, однако в День знаний всё же стоит захватить с собой зонт при выходе из дома. Данные о погоде 1 сентября в башкирской столице публикует сервис «Яндекс.погода».
Так, 1 сентября в Уфе ожидается облачная погода с прояснениями. Также возможны небольшие дожди. Температура воздуха завтра составит в среднем +28 +30 градусов Цельсия днём и +19 +22 градуса ночью.
Также, согласно данным Башгидрометцентра, на территории республики в этот день ожидаются дожди и грозы. Ветер юго-западный умеренный, днем в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха днем составит в среднем +27,+32° градусов, ночью — +12,+17 градусов Цельсия.