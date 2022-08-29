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Жителей Уфы регулярно застают за неприличными занятиями на глазах у очевидцев

29 августа 07:50
Фото: 1MI
Жительница обратилась к властям и попросила привлечь к проблеме полицию

Жительница уфимского Сипайлово пожаловалась в мэрию города на молодежь Уфы. По ее словам, на парковке у дома по Жукова 16 рядом с парком Кашкадан «очень часто особенно поздно вечером и до ночи из машин орёт музыка».

— И по улице Королева устраивают гонки ооочень громко, ну как на Формула-1. Это что такое происходит? Неужели нельзя поставить например пост ДПС на перекрёстке Жукова/Королева? Как люди должны отдыхать? У нас по закону права есть. Разберитесь с ситуацией, пожалуйста, — попросила властей горожанка.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
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