Украденный кабель и грязные танцы вместо фильма: Главное за день в Башкирии

Лето подходит к концу — уже на этой состоятся торжественные линейки, приуроченные к 1 сентября. В свою очередь, Mkset рассказывает о том, какие нововведения ждут жителей республики уже этой осенью. Так, одним из них стало «перекладывание» долгов по ЖКХ. Теперь в случае превышения расхода электроэнергии, тепла и воды над нормативом, все «лишние» суммы будут оплачивать жители дома. О том, как подобное нововведение отразится на жителях республики Mkset рассказал юрист и правозащитник в сфере ЖКХ Вадим Беляев.