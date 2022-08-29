Украденный кабель и грязные танцы вместо фильма: Главное за день в Башкирии

В ходе сегодняшнего оперативного совещания в ЦУРе республики стало известно о краже кабеля, предназначенного для освещения 66 километров трассы P-240. «На сегодняшний день работы по строительно-монтажной часть полностью завершены. Из 113 км на 30 км освещение работает. На 66 км идет переподключение кабеля в связи с тем, что произвели кражу. На этой неделе мы переподключим кабель и включим освещение в полном объеме», — сообщил главный инженер ФКУ Упрдор «Приуралье» Александр Михайлов.
Также сегодня глава региона поручил уделить особое внимание тушению пожаров на территории Башкирии. По его словам, контролировать тушение пожаров, возникающих на фоне жаркой погоды, должны лично главы муниципалитетов. Радий Хабиров также отметил, что огонь ни в коем случае не должен дойти до населённых пунктов.
Лето подходит к концу — уже на этой состоятся торжественные линейки, приуроченные к 1 сентября. В свою очередь, Mkset рассказывает о том, какие нововведения ждут жителей республики уже этой осенью. Так, одним из них стало «перекладывание» долгов по ЖКХ. Теперь в случае превышения расхода электроэнергии, тепла и воды над нормативом, все «лишние» суммы будут оплачивать жители дома. О том, как подобное нововведение отразится на жителях республики Mkset рассказал юрист и правозащитник в сфере ЖКХ Вадим Беляев.
Синоптики рассказали, какая погода будет в Башкирии в последние дни уходящего лета. Так, к концу недели температура воздуха составит до +32 градусов Цельсия. Подробнее о погодных условиях в республике Mkset рассказывал здесь.
Вместо военно-патриотического фильма жителям Уфы пришлось смотреть на танцы полуобнажённой девушки на пилоне. Так, по словам уфимцев, во время показа фильма «Гильза», проходившего на одной из популярных городских площадок, на соседней сцене девушка под громкую музыку танцевала на пилоне. Своим недовольством местные жители поделились на странице Радия Хабирова в соцсетях.