Уфимцам вместо патриотического фильма пришлось смотреть на полуголую девушку

Уфимцам вместо патриотического фильма пришлось смотреть на полуголую девушку
Уфимцам вместо патриотического фильма пришлось смотреть на полуголую девушку
Вчера, 08:47ГородЭлина СайфрановаФото: Комментарии на странице Радия Хабирова.
Накануне, 27 августа, на Набережной реки Белой в Уфе состоялся кинофестиваль, однако некоторые уфимцы пожаловались на качество организации фестиваля.

Так, свое недовольство на странице главы Башкирии в соцсетях выразил Расуль И. Он сообщил, что пока на экране показывали фильма «Гильза» на соседней сцене выступала «полуголая девушка со стрип пластикой».

Фото:Комментарии на странице Радия Хабирова.

Кроме того, звук фильма, по его словам, был практически не слышен, так как опять же на соседней сцене «орала музыка». Поддерживает мужчину и уфимцец Азат А., который заявляет, что звук на сцене «был во много раз громче звука фильма»

Прикрепляет к своему комментарию мужчина также видеозапись с кинофестиваля и попутно сообщает о том, как «„здорово“ и „интересно“ было смотреть военно-патриотический фильм с музыкой для стриптиза».

Вообще 15 минут не могли запустить фильм. Это был ужас. Ушли с семьей даже не посмотрев до конца на свежем воздухе фильм. Выходной был испорчен,Возмущается Расуль И.

Примечательно, что по словам Азата А., кинофестивалем «много кто остался недоволен».

Тем временем в министерстве культуры Башкирии пообещали подготовить ответ до 30 августа.

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