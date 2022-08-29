Что изменится с 1 сентября 2022 года в Башкирии

Перерасчет по новой системе ОДН будут проводиться раз в год. Таким образом, суммы за четыре месяца текущего года жители увидят в своих платежках в первом квартале 2023 года. Ресурсники предложили тем, кто беспокоится по поводу огромных цифр, провести общее собрание собственников, определить сумму платежа и перечислять ее уже с сентября ежемесячно.