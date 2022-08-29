Синоптики Башкирии дали прогноз на последние дни лета

Синоптики Башкирии дали прогноз на последние дни лета
Синоптики Башкирии дали прогноз на последние дни лета
Вчера, 16:53ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
В последние дни лета температура воздуха поднимется до +34 градусов.

Так, сегодня, 29 августа температура воздуха днем составит +29…+34 градуса. День пройдет без осадков, а ветер ожидается юго-западный.

Тем не менее в ночь на 30 августа заметно похолодает, температура воздуха опустится до +13 градусов, а местами до +7 градусов. Осадков не ожидается.

Погода днем 30 августа, по данным синоптиков, обещает быть жаркой. Столбик термометра покажет +29…+34 градуса. Осадков не ожидается.

В последний день лета синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу, однако температура воздуха составит +27…+32 градуса.

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