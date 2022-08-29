Хабиров задал «неудобный вопрос» об освещении трассы Р-240 и узнал о краже кабеля

Хабиров задал «неудобный вопрос» об освещении трассы Р-240 и узнал о краже кабеля
Хабиров задал «неудобный вопрос» об освещении трассы Р-240 и узнал о краже кабеля
Вчера, 13:24ОбществоНаталья БалыковаФото: ФКУ Упрдор "Приуралье"
Выяснилось, что до сих пор фонари не включили из-за кражи значительного объема кабеля. Об этом стало известно на совещании в правительстве в понедельник, 29 августа.

«Ответить вам, похоже, нечего будет. Мне обещали в августе запустить освещение на Р-240 сегодня у нас 29 августа», — сказал глава региона, обращаясь к министру транспорта Александру Булышеву.

Тот переадресовал вопрос главному инженеру ФКУ Упрдор «Приуралье» Александру Михайлову.

Тут же выяснилось, что с монтажом освещения возникли проблемы из-за краже кабеля, предназначенного для укладки на протяжении 66 километров трассы.

«На сегодняшний день работы по строительно-монтажной часть полностью завершены. Из 113 км на 30 км освещение работает. На 66 км идет переподключение кабеля в связи с тем, что произвели кражу. На этой неделе мы переподключим кабель и включим освещение в полном объеме», — пообещал он.

Таким образом, сроки работ, обговоренные с Башкирэнерго, будут выдержаны, добавил Михайлов.

Радий Хабиров заявил, что «впервые слышит» о краже кабеля и уточнил, большие ли объемы украдены и подано ли заявление об этом в республиканское МВД. Михайлов на оба вопроса ответил утвердительно.

«Ну вот так вот», — констатировал глава региона и пошутил, что теперь, после подключения освещения, можно будет «ночью мотаться за стерлитамакским пивом».

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