График отключения воды в Уфе в сентябре 2022 года: полный список адресов домов

Так, первые отключения водоснабжения начнутся уже сегодня, 29 августа, в 100:00 и продлятся ровно до полуночи. Как поясняет МУП «Уфаводоканал», связано это с отглушением участка водопровода.
улица Мушникова: 7/3, 9/5, 13/6, 13/7, 13/8.
Холодная вода будет отключена в период с 11:00 до 20:00 30 августа по следующим адресам:
Известно, что связано это с заменой аварийного участка водопровода.
Далее, с 10:30 до 20:30 30 августа холодное водоснабжение по причине замены запорной арматуры будет отключено по адресам:
31 августа с 10:30 до 18:30 из-за замен пожарного гидранта будет отключена холодная вода у жителей следующих домов:
С 11:00 30 августа до 10:00 31 августа холодное и горячее водоснабжение по причине замены запорной арматуры и участка водопровода будет отключено по следующим адресам: