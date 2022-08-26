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Стало известно, сколько вахтовиков из Башкирии трудятся в других регионах

26 августа 15:20
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Данные озвучили в Министерства семьи, труда и социальной защиты населения

Так, согласно данным министерства семьи, труда и социальной защиты населения, порядка 160 тысяч человек из Башкирии работают вахтовым методом в других регионах страны. Причиной тому в ведомстве называют нехватку вакансий в регионе на фоне того, что специалистов в нефтяной отрасли в Башкирии выпускают сразу несколько учебных заведений.

Отмечается, что изменить ситуацию в регионе планируется запуском проекта «Работать дома». Также заместитель главы ведомства Юрий Мельников, проблему будут решать в два этапа. Первый — проведение встреч с вахтовиками. чтобы выяснить, что именно подталкивает их на работу вдали от дома и при каких условиях они готовы остаться в регионе. Второй — поиск работодателей, способных удовлетворить ожидания работников.

Отметим, что согласно данным Росстата, в 2020 году было зарегистрировано порядка 163,5 тысяч человек из Башкирии, которые работают вахтовым методом в других российских регионах. Таким образом, Башкирия занимает третье место по количеству вахтовиков среди субъектов РФ, первую и вторую строчки рейтинга заняли Москва и Ленинградская область.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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