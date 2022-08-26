Стало известно, сколько вахтовиков из Башкирии трудятся в других регионах

Отмечается, что изменить ситуацию в регионе планируется запуском проекта «Работать дома». Также заместитель главы ведомства Юрий Мельников, проблему будут решать в два этапа. Первый — проведение встреч с вахтовиками. чтобы выяснить, что именно подталкивает их на работу вдали от дома и при каких условиях они готовы остаться в регионе. Второй — поиск работодателей, способных удовлетворить ожидания работников.