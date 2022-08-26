Кидается на всех подряд: в Башкирии собака покусала полицейского и еще троих жителей

«Я находилась в приёмном покое по другому поводу. Пока мы ожидали, примерно за 30 минут поступило четыре человека. Говорили, что одна и та же собака в парке Киселёва. Маленькая девочка, женщина 1955 года рождения, парень 2008 года рождения. И последним пришёл сотрудник полиции, которого отправили в парк по просьбе людей. Как он сказал, собаку так и не удалось поймать, она убежала», — сообщила Мария К.