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Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о ходе реконструкции Парка нефтехимиков

26 августа 12:48
Фото: 1MI
О том, какие изменения ждут уфимцев в парке в Орджоникидзовском районе Уфы глава республики рассказал в соцсетях

Радий Хабиров рассказал в соцсетях о том, как продвигается реконструкция Парка нефтехимиков в Орджоникидзовском районе Уфы.

Так, по словам главы республики, на территории парка должны появиться прогулочные дорожки, спортивные объекта и детская площадка, также в парке появится специальная зона, предназначенная для выгула четвероногих питомцев. Планируется также обновить в парке системы видеонаблюдения и освещение.

Радий Хабиров отмечает, что в прошлом парк представлял собой жемчужину района, в связи с чем перед городскими властями стоит задача вновь вернуть ему популярность среди местных жителей и сделать его точкой притяжения. Глава региона также подчеркнул, что обновленный парк должен стать востребованным рекреационным объектом для граждан всех возрастов.

Напомним, о проведении ремонтных работ в Парке нефтехимиков в Уфе стало известно несколькими месяцами ранее. Всего на реконструкцию власти выделили 400 миллионов рублей, о чем свидетельствуют данные на Портале госзакупок. Примечательно, что вышеупомянутые 400 миллионов — это начальная цена, как указано в обосновании, типичные методы подсчета в данном случае невозможны.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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