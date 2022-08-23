В Башкирии на охрану чиновников потратят 18,6 млн рублей

Заказчиком услуг выступает Хозяйственное управление РБ. Обеспечивать безопасность чиновников и правопорядка будет Частная охранная организация «Центурион-Лонге», договор с ней заключен на вторые шесть месяцев текущего года. Посты вооруженной и невооруженной охраны нужно будет разместить в зданиях Дома Республики, Госсобрания РБ, Дома Госсобрания, здании на Цюрупы, 13, которым управляет Хозяйственное управление РБ, в министерстве промышленности и энергетики, а также во временном здании и сооружении «Центр управления Республикой», говорится в контрактной документации.