Травля собак, «Башспирт» и прокуратура, горнолыжка в Мияках и санкции для Хабирова

Женщины идут к власти. Судите сами в мэрии рассказали о кадровых перестановках, причем сразу две вакантные должности заняли женщины. Что за должности и что за плечами у новых руководительниц читайте здесь. А мужчины между тем из власти уходят. Не пугайтесь, это всего лишь фигура речи, Игорь Засядкин, который до недавнего времени был заместителем министра здравоохранения, тоже получил назначение. Правда теперь он возглавляет республиканский перинатальный центр. Ах да, и еще минутка министерских новостей. Самая молодая министр Башкирии Маргарита Болычева налетала за счет бюджета на 145 тысяч рублей за три дня — куда и зачем читайте здесь.