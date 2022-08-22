Названы перекрестки в Уфе, где водителей начнут штрафовать за выезд за стоп-линию

Уфимские водители могут получить штраф в случае выезда за стоп-линию на перекрёстках. Информацию об этом корреспонденту Mkset подтвердили в ГИБДД республики.
Сообщается, что камеры фотовидеофиксации были установлены ранее на девяти уфимских перекрёстках. Отмечается, что штраф водитель получит в том случае, если проигнорирует остановку перед стоп-линией на запрещающий и предупреждающий сигналы светофора, аналогичная ситуация будет также в случае со знаком«Движение без остановки запрещено».
Так, камеры были установлены на таких перекрестках, как:
— 50 лет Октября — Мингажева;
— проспект Октября — 50 лет СССР;
— проспект Октября — Шафиева;
— проспект Октября — город Галле;
— Айская — Революционная; — Айская — Достоевского;
— Цюрупы — Чернышевского;
— Цюрупы — Кирова;
— проспект Октября — Бессонова — Бабушкина.
Напомним, что ранее в Минтрансе республики сообщили об установке дополнительных камер фотовидеофиксации, задачей которых является фиксирование случаев вождения и нахождения в салоне непристёгнутых граждан, а также случаев телефонных разговоров во время управления автомобилем. В ведомстве отметили, что особое внимание было уделено дороге Уфа — Бирск — Янаул, заслужившей себе дурную славу, ранее став рекордсменом по числу дорожных инцидентов с летальным исходом среди других дорог Башкирии.