Названы перекрестки в Уфе, где водителей начнут штрафовать за выезд за стоп-линию

Напомним, что ранее в Минтрансе республики сообщили об установке дополнительных камер фотовидеофиксации, задачей которых является фиксирование случаев вождения и нахождения в салоне непристёгнутых граждан, а также случаев телефонных разговоров во время управления автомобилем. В ведомстве отметили, что особое внимание было уделено дороге Уфа — Бирск — Янаул, заслужившей себе дурную славу, ранее став рекордсменом по числу дорожных инцидентов с летальным исходом среди других дорог Башкирии.