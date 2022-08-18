В Башкирии водителей начнут штрафовать за непристёгнутые ремни и телефонные разговоры

Камеры фотовидеофиксации на дорогах республики с 10 августа выявляют случаи вождения с непристёгнутым ремнём, а также разговоры по телефону во время вождения, сообщает Минтранс республики

На дорогах Башкирии установили дополнительные камеры фотовидеофиксации, призванные выявлять такие правонарушения, как телефонные разговоры и непристёгнутые ремни во время езды. Данные правонарушения камеры стали фиксировать еще 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минтранса. Сообщается, что в случае выявления подобных нарушений собственник автомобиля получит штраф — 1 тысяча рублей за непристегнутый ремень и 1,5 тысячи рублей за телефон. В ведомстве подчёркивают, что во время движения автомобиля все находящиеся в его салоне лица обязательно должны быть пристёгнуты ремнями безопасности. Отмечается, что на одной из региональных дорог общего пользования специалисты дополнительно установили пять камер. Теперь на дороге Уфа — Бирск — Янаул функционирует 20 устройств фотовидеофиксации, что связано существенно возросшим за последнее время количеством ДТП на автодороге. Так, по данным главы ГИБДД Башкирии Владимира Севастьянова, только за 2022 год на данной трассе погибло 15 человек. Всего же в период с 2017 по 2021 «опасная дорога» унесла жизни 91 человека. Отметим, что несколькими днями ранее на данной трассе было зарегистрировано ДТП с диким животным, в котором пострадали трое человек. Также в июне три человека получили здесь различные травмы в результате аварии с участием автобуса и легкового автомобиля.

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