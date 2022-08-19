Допрыгать на одной ноге? Уфимцев с травмами отправляют на рентген в другое отделение

«Ну, если травма руки, как у меня, то можно потихоньку дойти пешком. А если сломана нога, машины нет, то что, прыгать на одной ноге туда и обратно к врачу со снимком? Или вызывать такси и опять же прыгать до такси каждый раз?», — интересуется уфимка, которая сопровождала в травмпункт пожилого родственника.