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Допрыгать на одной ноге? Уфимцев с травмами отправляют на рентген в другое отделение

19 августа 05:33
Фото: 1MI
Сделать снимок на месте, в здании поликлиники № 5, больше нельзя. Об этом сообщают читатели Mkset.

На диагностику нужно идти в клиническую больницу, расположенную в другом квартале, на улице Пархоменко, 93. Маршрут — 610 метров или семь минут пешком дворами. На автомобиле — 780 метров, поездка займет минуты три.

«Ну, если травма руки, как у меня, то можно потихоньку дойти пешком. А если сломана нога, машины нет, то что, прыгать на одной ноге туда и обратно к врачу со снимком? Или вызывать такси и опять же прыгать до такси каждый раз?», — интересуется уфимка, которая сопровождала в травмпункт пожилого родственника.

Она добавила, что даже с легкой травмой для человека в возрасте пешее путешествие туда и обратно (снимок обязательно нужно показать врачу) может оказаться сложным, а деньги на такси есть не у всех пациентов.

В предыдущие годы рентгеновские снимки делали в том же здании, где находится травмпункт. Сейчас он сломан, поэтому пациентов «машрутизируют» в другой рентгенкабинет, сообщили Mkset в Минздраве Башкирии.

«11 августа 2022 года состоялся аукцион на приобретение нового аппарата, заключение самого контракта состоится в конце августа, в соответствии с договором сроки поставки будут составлять 90 дней», — объяснили в пресс-службе ведомства.

В Минздраве отметили, что для доставки пациентов травмпункту выделен автомобиль, и «об этом им дополнительно сообщается, но некоторые пациенты принимают решение самостоятельно дойти до корпуса стационара без посторонней помощи пешим ходом».

Уфимка, обратившаяся в редакцию, подтвердила, что у входа в травмпункт в день обращения, действительно, стоял медицинский «уазик», однако ее родственнику не сообщали, что можно им воспользоваться, а лишь назвали адрес лечебного учреждения.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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