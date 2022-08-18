В Минфине высказали мнение о предложении Запада признать алмазы РФ «конфликтными»

Posted 18 августа 2022, 14:33
Published 18 августа 2022, 14:33
Modified 21 октября 2022, 16:26
Updated 21 октября 2022, 16:26
В ведомстве сообщили, что Россия не одобряет попытки политизации деятельности Кимберлийского процесса, сопровождающиеся подменой и искажением главных принципов. Также в Минфин отметили, что эти попытки предпринимаются Коалицией гражданского общества, которую поддерживает минимум западных участников и подчеркнули, что считают недопустимым размывание профиля КП.
Отмечается, что РФ не намерена прекращать дискуссию по термину «конфликтные алмазы», информирует Russian.rt.com.
Ранее сообщалось, что в The New York Times появилась публикация с призывом от имени Соединенных Штатов, Евросоюза, Канады и Украины о присвоении российским алмазам статуса «конфликтных» из-за происходящего на Украине.