Чиновники вынуждают владельцев торговых киосков в Перми закрыть свой бизнес

По словам самих предпринимателей, городскими властями устанавливаются в отношении торговых киосков все новые и новые ограничения. Сначала из-за них в три раза стало меньше продуктовых киосков и павильонов, установленных на муниципальной земле. А потом чиновники принялись за остальные. Они пытались на муниципальном уровне полностью запретить размещать НТО на придомовой территории, но по решению Конституционного суда РФ это было признано незаконным. Теперь, как считают чиновники, предприниматели должны заменить свои киоски и павильоны на новые типовые киоски, что потребует вложения миллионов рублей. Иначе они грозят штрафовать бизнес на сумму до 10 тысяч рублей в день. Иногда вход в действующий торговый павильон загораживается чиновниками забором, чтобы заставить предпринимателя самого свернуть бизнес.