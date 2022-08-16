В Соль-Илецке сломалось одно из «пяти чудес» курорта стоимостью 4,4 млн рублей

Аппарат представляет собой шестигранную пирамиду, которую венчает круглая сетка (в ней по замыслу должны лежать местные арбузы). Запустить его обещали в начале сезона, однако до сих пор этого не произошло. Местные жители выяснили, что внутренности арт-объекта используют продавцы сувениров в качестве складского помещения. Пока это единственное его применение.