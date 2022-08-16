В Соль-Илецке сломалось одно из «пяти чудес» курорта стоимостью 4,4 млн рублей

Арбундинг — аппарат по производству свежевыжатого сока и продаже охлажденных арбузов и цукатов — поставили на главной площади Соль-Илецка, на улице Персиянова. Территория прилегает к знаменитому курорту и стала местом притяжения отдыхающих.
Аппарат представляет собой шестигранную пирамиду, которую венчает круглая сетка (в ней по замыслу должны лежать местные арбузы). Запустить его обещали в начале сезона, однако до сих пор этого не произошло. Местные жители выяснили, что внутренности арт-объекта используют продавцы сувениров в качестве складского помещения. Пока это единственное его применение.
Накануне журналисты портала Orengrad выяснили, что арбузный автомат не работает из-за «технической невозможности создания устройства переработки арбуза для выдачи арбузного сока, семечек и цукатов из арбузной корки». В городской администрации пообещали настроить аппарат, и тогда он начнет выдавать готовую продукцию. По данным журналистов, арбундинг обошелся бюджету в 4,4 млн рублей.
Реконструкцию площади Персиянова проводили в этом году. Предполагалось, что арбундинг станет визитной карточкой курорта. В апреле арт-объект демонстрировали губернатору Оренбургской области Денису Паслеру. Теперь же, по данным местных СМИ, к подрядчикам, которые ремонтировали площадь, возникли претензии у прокуратуры: надзорное ведомство обнаружило ряд нарушений. Так, в случае возникновения пожара экстренные службы не смогут быстро прибыть на место происшествия из-за узких проездов.