Сколько стоит собрать первоклассника в школу в Уфе в 2022 году

Некоторые, самые ответственные родители, начали закупать «школьное» еще весной. Но традиционное время школьных ярмарок — август. Как правило, многие родители откладывают сборы в школу на вторую половину месяца. В этом есть логика: за лето дети вырастают. Однако в некоторых школах есть требование об оригинальной форме, которую необходимо покупать строго в определенном магазине или шить в ателье. Тогда, в зависимости от загрузки предприятия, с детей снимают мерки заранее. К сентябрю родителей может ожидать сюрприз — форма окажется неподходящей по размеру (или слишком велика, если сшита на вырост, или мала, если ребенок за лето вытянулся сильнее, чем ожидала швея). Отсюда первый совет: покупать одежду и обувь для школы стоит не ранее августа.
В большинстве уфимских школ, да и в целом по Башкирии, школьная форма состоит из темно-синего платья и двух фартуков (черного и белого) для девочек и классического костюма для мальчиков (чаще — тоже темно-синего цвета, но могут быть и варианты). В некоторых общеобразовательных очреждениях за дресс-кодом строго следят, в других в обычные дни разрешают носить девочкам сарафаны или юбки с блузками, мальчикам — приходить в водолазках и жилетах подходящего цвета. Но во время праздничных линеек дети должны одеваться строго по форме.
Два года назад в республиканском правительстве заявляли о намерении ввести единую форму для всей Башкирии. Для этого региональная Ассоциация предприятий легкой промышленности разработала специальную школьную коллекцию. Выполненная из однотонных и клетчатой тканей, она включала сарафаны, брюки, жилеты и бомберы. Последние два предмета гардероба были выполнены из трикотажа. Цвета — темно-синий и красновато-бордовый. Тогда заявлялось, что минимальный комплект такой формы (брюки и вязаный жилет для мальчика или юбка и вязаный жилет для девочки) будет стоить 2,2 тыс. рублей. Полный комплект оценивался в 4 тысячи рублей. Первоначально единую форму ввели в четырех муниципалитетах в качестве эксперимента, однако родители идею не поддержали, заявив, что не во всех семьях найдутся лишние четыре тысячи. Многим не понравилось качество изделий и состав тканей. В следующем году в республике заявляли, что единую форму ввели уже в 31 районе и трех городах. Летом 2021 года антимонопольная службу обнаружила признаки нарушения закона о защите конкуренции в действиях республиканского министерства образования и науки. Ведомство направило в отделы образования рекомендации выбрать единую школьную форму, разработанную Ассоциацией предприятий легкой промышленности Башкирии. Региональное управление ФАС потребовало отозвать такие письма. После в Минобразования комментировали, что письма были лишь рекомендательными. Заставлять родителей заказывать форму у определенного поставщика никто не собирался.
Между тем получившие такую скандальную известность компании продолжают производить как форму в клетку, так и привычную для большинства школ темно-синюю.
Где купить?
Удобнее и дешевле, конечно, заказывать форму в интернет-магазине. Можно в комфортных условиях посмотреть скидки, сравнить цены. Однако такой способ покупки позволяет получить лишь общее представление об одежде: ни «пощупать», ни исследовать ткань на сминаемость, общий вид и качество, конечно, не получится. Не вариант такая покупка и для детей с нестандартной фигурой: форма может оказаться слишком узкой или широкой. Если позволяет время, можно примерить комплект в офлайновом магазине, а затем поискать его в онлайне — скорее всего, получится сэкономить. Еще один вариант — совместные закупки, которые позволяют существенно снизить расходы — иногда кратно. Как правило, организаторы требуют стопроцентной предоплаты. Пользоваться такими услугами стоит, если деятельность ведется легально и вы полностью уверены в порядочности инициаторов закупок. Риски — как и при любой дистанционной продаже, возможны неприятные сюрпризы в виде брака, неправильного размера и т. п.
Если уделить процессу достаточно времени, то собрать первоклассника в школу удастся, что называется дешево и сердито. Причем расходы будут примерно одинаковыми как при покупке на интернет-площадке, так и в магазине. Самый быстрый и легкий способ — отправиться в большой детский магазин со своей школьной ярмаркой и там все приобрести. Возможно, это будет стоит чуть дороже.
Более затратный по времени вариант — обойти все магазины с детской одеждой в торговом центре и собрать готовый комплект. Подходящие элементы базового гардероба можно найти в любом брендовом магазине.
Стоимость школьных платьев традиционного синего цвета начинается от 1,8 — 1,9 тыс. рублей. В ателье они стоят дороже — от 2900 рублей. Лучшая ткань для платья, по нашему опыту, — трикотажное джерси. Оно не мнется, комфортно носится за счет растяжимости. Оптимальный состав — вискоза с добавлением шерсти. Немного синтетики допустимо. Однако нашим школьникам предлагают носить ткани, в которых полиэстера в лучшем случае 40%. А иногда это практически полностью синтетический габардин.
Самый дешевый фартук из гипюра можно найти на маркетплейсах за 500 рублей. Но такое кружево быстро теряет вид и может колоться даже сквозь платье. По такой же цене есть фартуки из габардина. Если белый фартук может быть из любого материала (поскольку носить его нужно будет только в торжественные дни), то к выбору повседневного черного стоит отнестись более внимательно. Приемлемые варианты — мягкая сетка, хлопковое шитье (стоит от тысячи рублей), вискоза или батист. Но сетка легко цепляется за занозы на школьных партах, а натуральный хлопок мнется. Не хотите гладить — выбирайте ткани с приличным содержанием синтетики, из которых шьют, например, медицинскую одежду. Они не так нарядны и могу быть склонны к закатыванию, но в остальным более практичны.
Имеет значение и модель фартука. Лучшая, на наш взгляд — пелерина, которая надевается через голову и застегивается сбоку. Затем — фартуки с перекрещивающимися бретелями. Чтобы научить ребенка, как его надевать, потребуется какое-то время, но зато лямки не будет падать каждую минуту (а это, поверьте, очень раздражает). Третья по удобству модель — с прямыми лямками. Которые все время падают, да. Лучше, если фартук застегивается на боку, а не завязывается бантом сзади (это красиво, но неудобно).
В качестве альтернативы платью можно купить темно-синюю юбку и трикотажную блузку такого же цвета — под фартуком будет незаметно, а переодеваться на физкультуру первокласснице будет намного удобнее.
В некоторых школах девочкам разрешается носить сарафаны с блузками. Сарафаны стоят примерно столько же, сколько и платья (от 1,8 — 2 тыс. рублей), блузки понаряднее — тысячу, попроще — можно найти и за 400 рублей. Их потребуется не менее двух. Если у администрации учебного заведения нет аллергии на водолазки, можно купить пару штук (от 500 рублей). Также нужны колготки или гольфы (минимум — 150 рублей).
Еще понадобятся банты — на них нужно предусмотреть рублей 500.
Костюмы для мальчиков стоят от 4,5 — 5 тысяч рублей. Ткань — не самая плохая, в составе вискоза, немного шерсти, синтетики — от 40%. Но, на наш взгляд, производитель подобрал ее неудачно: форму держит плоховато, на локтях и коленках будут пузыри. Дополнительно к костюму нужно купить еще одни брюки — мальчишки часто пачкают одежду, а еще проливают на себя еду и напитки в столовой. Брюки стоят 2 тысячи рублей.
Лично мне понравился костюм в стиле кэжуал одного из отечественных производителей. Он сшит из хлопкового трикотажа с эластаном. Брюки и жилет стоят 1800 рублей, комплект с джемпером — 2500. Если ткань достаточно плотная и держит форму, это отличный вариант на повседневку. Принт — в «гусиную лапку» — красиво и стильно. Но от такого у представителей администрации многих учреждений может перекосить лицо.
Самая дешевая рубашка обойдется в 500 рублей (ткань на 40% состоит из синтетики), сорочка из хлопка стоит уже 1200. Рубашек понадобится как минимум две, вместо них, если позволят в школе, можно будет носить поло или водолазки — трикотажные вещи удобнее и практичнее. Галстук стоит 400 рублей.
И мальчикам, и девочкам, потребуются туфли (самые дешевые можно купить и за 500 рублей, но вряд ли вы захотите надеть их на ребенка), кроссовки со светлой подошвой (от 700 рублей). Последние вполне могут стать и сменкой — и девочки и мальчики предпочитают комфортную обувь. К спортивной форме требования у каждой школы могут отличаться. В некоторых требуют и теплый костюм (от 1200 рублей) для занятий на улице и шорты красного или белого цвета (от 200 рублей) с белой футболкой (150 рублей) для тренировок в спортзале. Покупать лыжи, к счастью, нам пока не нужно.
Помимо обуви и одежды первокласснику понадобится рюкзак, который, разумеется, нужно будет еще чем-то заполнить. Рюкзак — он понадобится только второго сентября — лучше покупать ортопедический, жесткий. Он тяжелее обычного тканевого, но прочнее, эргономичнее, и в нем легче поддерживать порядок. Стоимость этого аксессуара — от 2900 рублей. Еще одно преимущество такого рюкзака заключается в том, что его может хватить на все четыре года начальной школы. Дешевые тканевые могут не прослужить и года. Например, автору этого текста, выбравшего «легонький» тканевый пришлось покупать новый спустя год, потому что одноклассник дочери прыгнул в карман ранца и разодрал его. Не прошло и года, как порвался второй аналогичный рюкзак — возможно, не повезло с фирмой. Но следующий, уже дорогой жесткий ранец, спокойно прослужил уже года четыре.
В рюкзак нужно положить жесткий пенал с держателями для каждого карандаша. Для первого класса нужны акварельные краски, гуашь, кисточки определенных номеров, простые карандаши, шариковые ручки, ластик, линейка (самая простая деревянная длиной в 20 см будет удобнее), канцелярский клей (карандаш и ПВА), рабочий фартук, альбом или папка для акварели, цветная бумага и картон, ножницы и пластилин. Все это «потянет» еще примерно на полторы тысячи. Кстати, можно купить все необходимое в готовом варианте — многие производители комплектуют такие наборы самостоятельно. Что точно пока не стоит покупать, так это тетради. На рабочие тетради, которые вообще-то не обязательны, но в школах привыкли требовать их с родителей, попросит (если уже не сделал этого) родительский комитет, обычные зеленые тонкие тетрадки приобретают из средств фонда класса (обычно на это сдают 2 тысячи и более).
Вообще, не спешите закупать все для первоклассника в августе: в последние дни месяца и в начале сентября цены будут еще ниже. На первые дни учебы можно приобрести только самое необходимое, а вс остальное уже потом. Например, дополнительный комплект одежды или канцтовары.
Итак, подведем итоги наших сборов.
Девочка:
Итого: 15 100
Мальчик:
Итого: 15 900
Стоимость сборов первоклассника у нас получилась примерно одинаковой для девочки и мальчика. При этом стоит учесть, что, например, обувь в нашем списке — самая дешевая. Если покупать что-то более дорогое и качественное, затраты возрастут. Стоимость рабочих тетрадей составит порядка 2 тысяч, их и взносы в фонд класса и школы также нужно будет прибавить к расходам. Стоимость «поборов» может быть разной: часто за счет родителей первоклассников школа старается поменять окна, заказать мебель, приобрести технику (ноутбук, телевизор, принтер и т. д.), отремонтировать класс и др. Таким образом, расходы на поступление одного ребенка в школу составят никак не менее 20 тысяч рублей.