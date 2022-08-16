Сколько стоит собрать первоклассника в школу в Уфе в 2022 году

Два года назад в республиканском правительстве заявляли о намерении ввести единую форму для всей Башкирии. Для этого региональная Ассоциация предприятий легкой промышленности разработала специальную школьную коллекцию. Выполненная из однотонных и клетчатой тканей, она включала сарафаны, брюки, жилеты и бомберы. Последние два предмета гардероба были выполнены из трикотажа. Цвета — темно-синий и красновато-бордовый. Тогда заявлялось, что минимальный комплект такой формы (брюки и вязаный жилет для мальчика или юбка и вязаный жилет для девочки) будет стоить 2,2 тыс. рублей. Полный комплект оценивался в 4 тысячи рублей. Первоначально единую форму ввели в четырех муниципалитетах в качестве эксперимента, однако родители идею не поддержали, заявив, что не во всех семьях найдутся лишние четыре тысячи. Многим не понравилось качество изделий и состав тканей. В следующем году в республике заявляли, что единую форму ввели уже в 31 районе и трех городах. Летом 2021 года антимонопольная службу обнаружила признаки нарушения закона о защите конкуренции в действиях республиканского министерства образования и науки. Ведомство направило в отделы образования рекомендации выбрать единую школьную форму, разработанную Ассоциацией предприятий легкой промышленности Башкирии. Региональное управление ФАС потребовало отозвать такие письма. После в Минобразования комментировали, что письма были лишь рекомендательными. Заставлять родителей заказывать форму у определенного поставщика никто не собирался.